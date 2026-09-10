«Может, Путин испугается!»: Ереван решил пожаловаться на Россию, побрезговавшую армянскими коньяком и помидорами

В Ереване смотрят на ЕАЭС как на запасной аэродром, но такая «многовекторность» начинает надоедать Мария Кузнецова Фото: Roman Naumov/URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В рамках "большог...
- В рамках "большог...
- В рамках "большог...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым