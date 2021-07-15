«Вильярреал» купил за 12 млн евро лучшего бомбардира «Реймса» Диа. Зимой им интересовался «Краснодар»

«Вильярреал» объявил о договоренности с «Реймсом» о трансфере форварда Булайе Диа. Испанский клуб подписал с 24-летним игроком сборной Сенегала 5-летний контракт.
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