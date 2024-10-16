Суд прекратил производство по иску Совкомбанка к SWIFT

Арбитражный суд Костромской области завершил рассмотрение иска, поданного правопреемником Совкомбанка, который в августе 2023 года потребовал взыскать с бельгийской организации Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) сумму свыше 139 тысяч евро за исключение из данной международной платежной системы.
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