В Сочи существованию редчайшего растения угрожает строительство железной дороги для туристического паровозика

В Сочи существованию редчайшего растения угрожает строительство железной дороги для туристического паровозикаВ Сочи ученые географического сообщества направили заявление в прокуратуру, в котором сообщили, что строительство рельсовых путей в ущелье Ахцу могло привести к уничтожению редких растений, в том числе и краснокнижного реликтового цветка - мзымтеллы (или колокольчика жестколистного).