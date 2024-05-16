В Сочи существованию редчайшего растения угрожает строительство железной дороги для туристического паровозика

В Сочи существованию редчайшего растения угрожает строительство железной дороги для туристического паровозикаВ Сочи ученые географического сообщества направили заявление в прокуратуру, в котором сообщили, что строительство рельсовых путей в ущелье Ахцу могло привести к уничтожению редких растений, в том числе и краснокнижного реликтового цветка - мзымтеллы (или колокольчика жестколистного).
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