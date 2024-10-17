Как предохраняются в России

Ученые выяснили, какие способы предохранения выбирают россияне с разным заработком. фото: Getty ImagesПрерванный половой акт не защищает от венерических заболеваний и далеко не всегда является панацеей от нежелательной беременности.
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