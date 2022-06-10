Белорусская компания построит в Приморье зерносушильный комплекс с элеватором

Белорусская компания построит в Приморье зерносушильный комплекс с элеватором

Зерносушильный комплекс с элеватором построят в сотрудничестве с белорусской компанией "Амкодор" в Уссурийском городском округе.

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