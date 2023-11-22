«РТ-Техприемка» начала сотрудничать с китайскими партнерами в области технического контроля и трансграничной торговли

Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех развивает сотрудничество с китайскими организациями в области технического контроля, трансграничной торговли, а также инспекции и сертификации промышленной продукции.
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