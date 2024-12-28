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Посол РФ в Бельгии: Канал связи с НАТО есть, но темы для диалога нет

Посол РФ в Бельгии: Канал связи с НАТО есть, но темы для диалога нет

В интервью в Бельгии российский посол сообщил о наличии канала связи с НАТО для экстренных ситуаций. Однако, на данный момент, между сторонами отсутствуют практические контакты из-за отсутствия актуальных тем для обсуждения.

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