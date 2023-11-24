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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Российские банки могут завершить год с рекордной прибылью

Российские банки могут завершить год с рекордной прибылью

МОСКВА, 24 ноября, ФедералПресс. Банковский сектор России в январе-октябре 2023 года зафиксировал суммарную чистую прибыль в размере 2,9 млрд рублей, что значительно превышает результат всего 2021 года – тогда данный показатель равнялся 2,4 млрд рублей.

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