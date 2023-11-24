Российские банки могут завершить год с рекордной прибылью

МОСКВА, 24 ноября, ФедералПресс. Банковский сектор России в январе-октябре 2023 года зафиксировал суммарную чистую прибыль в размере 2,9 млрд рублей, что значительно превышает результат всего 2021 года – тогда данный показатель равнялся 2,4 млрд рублей.