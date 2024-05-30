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Каддафи нет, но дело его живет. Грядёт обрушение современной денежной системы. Золотой переход

Каддафи нет, но дело его живет. Грядёт обрушение современной денежной системы. Золотой переход

 2 дня назад 511 прочитали Экономика Больше по теме История - штука не быстрая. Международные процессы тянутся медленно, буквально десятилетия нужны на то, чтобы получить хоть какой-то видимый сдвиг.

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