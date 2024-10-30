Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress В России выявили незаконные схемы поставок подкарантинной продукции из Казахстана.
Казахстан несколько лет травил русских? Россельхознадзор выявил махинации с карантинной продукцией
Комментарии
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лл
лина любимцева
Казахстану верить нельзя.
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1 д.
Слава Белый
Да чё херню пороть? Голландские тюльпаны Россия к себе везла через посредников в Казахстане. Также и фрукты с овощами. Импортозамещение называется. Как то несколько лет назад Россия запрещала вывоз зерновых в Казахстан, так на таможнях такие пробки были, что простым людям проехать проблема была. Все эти запреты такая х. Когда люди хотят бабло никакие запреты не действуют. Если нельзя, но очень надо, то немного можно. Это как с мигрантами.
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1 д.
СБ
Слава Белый
Грузия вон боржоми Россию травила десятки лет, а потом срочно запрет получила. Теперь опять травит? Видимо боржоми стал лучше?
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1 д.
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