Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Скрипник
    Слова, одни слова, как всегда. А где факты? с кого он собрал, сколько собрал денег?  Любую болтовню надо подтверждать...Первый срочносборщик
  • Руслан Богомолов
    Ничто не меняется в методах мошенничества, только вот количество последователей выросло до ЦИПСО - славные потомки ко...Первый срочносборщик
  • Вера смелых
    Вот почему хохлы почитают этого унылого пиита!  Классик хохлизма, которого во времена советской украинизации  сделали...Первый срочносборщик

Казахстан несколько лет травил русских? Россельхознадзор выявил махинации с карантинной продукцией

Казахстан несколько лет травил русских? Россельхознадзор выявил махинации с карантинной продукцией

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress В России выявили незаконные схемы поставок подкарантинной продукции из Казахстана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Казахстану верить нельзя.
Ответить
1 д.
Слава Белый
Да чё херню пороть? Голландские тюльпаны Россия к себе везла через посредников в Казахстане. Также и фрукты с овощами. Импортозамещение называется. Как то несколько лет назад Россия запрещала вывоз зерновых в Казахстан, так на таможнях такие пробки были, что простым людям проехать проблема была. Все эти запреты такая х. Когда люди хотят бабло никакие запреты не действуют. Если нельзя, но очень надо, то немного можно. Это как с мигрантами.
Ответить
1 д.
СБ
Слава Белый
Грузия вон боржоми Россию травила десятки лет, а потом срочно запрет получила. Теперь опять травит? Видимо боржоми стал лучше?
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх