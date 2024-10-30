Казахстан несколько лет травил русских? Россельхознадзор выявил махинации с карантинной продукцией

Слава Белый

Да чё херню пороть? Голландские тюльпаны Россия к себе везла через посредников в Казахстане. Также и фрукты с овощами. Импортозамещение называется. Как то несколько лет назад Россия запрещала вывоз зерновых в Казахстан, так на таможнях такие пробки были, что простым людям проехать проблема была. Все эти запреты такая х. Когда люди хотят бабло никакие запреты не действуют. Если нельзя, но очень надо, то немного можно. Это как с мигрантами.