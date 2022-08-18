Экологичность в промышленности и бизнесе рассмотрят на экологическом форуме на Камчатке

Вопросы экологичности в различных сферах промышленности и бизнеса рассмотрят на форуме "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на правительство региона.
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