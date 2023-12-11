Украина получает военные корабли от Великобритании и Франции: Россия пока не реагирует

Киев планирует закупить у британских партнеров два минных тральщика класса Sandown. Украинские власти анонсируют необходимость обеспечить таким образом «безопасность судоходства» в акватории Черного моря.
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