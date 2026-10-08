Проблема киевских мостов ﻿

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" ВС РФ начали наносить систематические удары по киевским мостам.
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