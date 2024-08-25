Жена Этуша проиграл суд журналисту из-за неубранной могилы и теперь сама должна ему пол миллиона

Елена Этуш и Владимир Этуш, фото: mk.ruВ судебном процессе жена покойного советского актера Владимира Этуша, Елена, проиграла журналисту Денису Сорокину, который рекомендовал ей увеличить частоту посещений могилы своего мужа.
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