Мэр Екатеринбурга отменил дела ради 2 тысяч человек

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов расчистил свой рабочий график (почти три часа), чтобы отметить с волонтерами их «профессиональный» праздник в беспрецедентном формате: главная концертная площадка города — ККТ «Космос», — две тысячи человек в зале.
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