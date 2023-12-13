Мэр Екатеринбурга отменил дела ради 2 тысяч человек

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов расчистил свой рабочий график (почти три часа), чтобы отметить с волонтерами их «профессиональный» праздник в беспрецедентном формате: главная концертная площадка города — ККТ «Космос», — две тысячи человек в зале.