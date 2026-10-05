Москвичей старше 14 лет с опытом городских мероприятий набирают в волонтеры «Абилимпикса»

В Москве набирают волонтеров на Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
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