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Отбеливатель не только хорошо выводит пятна, но и отлично украшает вещи

Отбеливатель не только хорошо выводит пятна, но и отлично украшает вещи

Каждый раз, когда мы видим пятно на наших вещах, то скорее хватаем отбеливатель и его застирываем. Но кто-то тянется за этим чудо-средством не только для того, чтобы избавиться от въевшихся пятен.

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