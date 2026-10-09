Народные приметы — веровать либо нет? Приметы осеннему периоду

Постоянно ли реализуются народные приметы? Вопрос, который задаёт для себя любой, кто хоть раз замечал приметливое поведение природы.
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