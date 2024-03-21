МВД показало кадры проникновения грабителя в банк в Санкт-Петербурге

МВД России 21 марта показало кадры проникновения грабителя в банк в Санкт-Петербурге. На кадрах, предоставленных ведомством, видно, как злоумышленник проникает в банк, проведя картой по электронному замку.
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