Игральные карты с индейцами майя,нарисованные Виктором Свешниковым:Как и почему они появились в СССР

После того как Испания покорила Америку и могущественная империя Майя окончательно исчезла, родной язык индейцев был утрачен, и исследователям оставалось довольствоваться лишь непонятными древними текстами.
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