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Царьград

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В Петербурге построят депо на 48 путей за 32,9 га

В Петербурге построят депо на 48 путей за 32,9 га

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга поручил подготовить проект планировки и межевания территории под электродепо «Арсенальное» в Калининском районе, которое будет обслуживать составы Кольцевой линии.

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