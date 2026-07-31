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Царьград

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Путин закрыл лазейки: Три уровня новой миграционной чистки в России

Путин закрыл лазейки: Три уровня новой миграционной чистки в России

Россия продолжает масштабную чистку миграционного поля. Путин закрыл лазейку, при наличии которой можно было привезти к нам многочисленную родню и нигде не работать, живя лишь на пособия от нашей щедрой страны.

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