Путин закрыл лазейки: Три уровня новой миграционной чистки в России

Россия продолжает масштабную чистку миграционного поля. Путин закрыл лазейку, при наличии которой можно было привезти к нам многочисленную родню и нигде не работать, живя лишь на пособия от нашей щедрой страны.
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