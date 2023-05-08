Путин призвал не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне

Глава российского государства Владимир Путин в преддверии 9 Мая, праздника победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне призвал не допускать искажения исторической правды об этом противостоянии.
Глава российского государства Владимир Путин в преддверии 9 Мая, праздника победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне призвал не допускать искажения исторической правды об этом противостоянии.
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