Политический эксперт рунета

1 109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Iness Aartee
    Блогеры раскрыли ...
  • Надежда Никитина
    Злобные идиоты, вторая усраина, похоже. Бумеранг никто не отменял для умалишенных.Толпа помешала ро...
  • Svetlana Kuzmina
    Пусть не обижается мелкоБритания, когда всё то, что они поставят Украине, вернётся на их землю в виде катастрофы.WP: Лондон намере...

Путин призвал не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне

Путин призвал не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне

Глава российского государства Владимир Путин в преддверии 9 Мая, праздника победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне призвал не допускать искажения исторической правды об этом противостоянии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх