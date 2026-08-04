Caterpillar Erupts As Quarterly Sales Top $20 Billion For First Time Amid AI Data Center Boom Caterpillar shares jumped in pre-market trading after reporting a second-quarter beat, driven by strong growth in its heavy machinery, power and energy business amid the data center buildout, reshoring, and other activities reindustrializing the nation under the Trump administration.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии