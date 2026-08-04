Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Caterpillar Erupts As Quarterly Sales Top $20 Billion For First Time Amid AI Data Center Boom

Caterpillar Erupts As Quarterly Sales Top $20 Billion For First Time Amid AI Data Center Boom

Caterpillar Erupts As Quarterly Sales Top $20 Billion For First Time Amid AI Data Center Boom Caterpillar shares jumped in pre-market trading after reporting a second-quarter beat, driven by strong growth in its heavy machinery, power and energy business amid the data center buildout, reshoring, and other activities reindustrializing the nation under the Trump administration.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии