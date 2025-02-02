Зеленский: членство в НАТО — «самые дешевые гарантии безопасности для Украины»

Членство Киева в Североатлантическом альянсе — «самые дешевые гарантии безопасности для Украины». Соответствующую точку зрения выразил президент бывшей советской республики Владимир Зеленский, информирует ТАСС.
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