Проект реставрации Манежа в Казанском Кремле получил одобрение госэкспертизы

Проект реставрации объекта культурного наследия «Манеж» успешно прошел государственную экспертизу. Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре заключений проектной документации объектов капитального строительство.
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