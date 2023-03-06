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Евгения Медведева поучаствовала в шоу «Маска» в костюме шаурмы

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поучаствовала в шоу «Маска» в костюме шаурмы.

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