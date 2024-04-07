Радимов о Лещуке: «Если ты к 28 годам сыграл в РПЛ всего 30 матчей, ты просто слабый вратарь. 10 человек умирали на поле ради общей цели, а ты два раза простой мяч поймать не можешь?»

«Если после «Ростова» я молчал, то сейчас сдерживаться не вижу смысла. У твоей команды реальные шансы вмешаться в борьбу за чемпионство, конкуренты теряют очки, сегодня 10 человек умирали на поле ради общей цели, а ты два раза простой мяч поймать не можешь? И давайте будем честны, если ты к 28 годам сыграл в РПЛ всего 30 матчей, надо признать, что ты просто слабый вратарь.