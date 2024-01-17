Мы здесь власть: главная мечта врагов России сбылась

Писатели Дмитрий Быков (слева) и Борис Акунин во время марша оппозиции© РИА Новости / Евгений Биятов Кирилл Стрельников Нечасто так бывает, чтобы планы тех, кто со вкусом, искренне и талантливо ненавидит Россию и все русское, и волеизъявление простых россиян совпали почти полностью.