Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Мы здесь власть: главная мечта врагов России сбылась

Мы здесь власть: главная мечта врагов России сбылась

Писатели Дмитрий Быков (слева) и Борис Акунин во время марша оппозиции© РИА Новости / Евгений Биятов Кирилл Стрельников Нечасто так бывает, чтобы планы тех, кто со вкусом, искренне и талантливо ненавидит Россию и все русское, и волеизъявление простых россиян совпали почти полностью.

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Комментарии
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Александр Симаков
Вера, да в принципе у всех людей со светлыми лицами - рожа! Одна Новодворская чего стоит.
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19 час.
ВераВерная
Ой, это правда))) отметил их всех Боженька.
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14 час.
dmitriev4141 дмитриев
Случайно открыл это фото, Ужас, спаси и сохрани !
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1 час.

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