Новинки от Honda, последний Chiroh и аэротакси Hyundai

События в автомобильном мире Все, что вы могли пропустить, можно найти в подборке BAMPER.BY. С конвейера сошел последний базовый Bugatti Chiron Bugatti продала свое последнее базовое купе Chiron Coupe с двигателем мощностью 1500 лошадиных сил за 3 миллиона долларов.
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