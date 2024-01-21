Новинки от Honda, последний Chiroh и аэротакси Hyundai

﻿﻿События в автомобильном мире Все, что вы могли пропустить, можно найти в подборке BAMPER.BY. С конвейера сошел последний базовый Bugatti Chiron Bugatti продала свое последнее базовое купе Chiron Coupe с двигателем мощностью 1500 лошадиных сил за 3 миллиона долларов.