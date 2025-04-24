"Где я? В Европе?": чем удивил иностранца поезд "Таврия"

"Это обычный вагон?": немецкий журналист в шоке от уровня сервиса в "Таврии".Немецкий журналист не смог скрыть изумления, оказавшись в фирменном поезде "Таврия", который курсирует между Симферополем и Сочи.
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