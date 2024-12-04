Жена Никиты Джигурды была очень удивлена его новому имиджу

На днях Никита Джигурда предстал в новом, утонченном образе денди. Эту неожиданную перемену имиджа вдохновила ведущая YouTube-шоу «Прудько среди своих», которая уговорила шоумена отказаться от привычного эпатажа в пользу классического стиля.
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