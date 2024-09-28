Глава Тазовского района взял под личный контроль вопросы семей участников СВО

Жены и родители тазовских участников СВО встретились с представителями местной администрации. Глава района Виктор Югай пообещал лично проконтролировать решение проблем, о которых говорили семьи военнослужащих.
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