ЦБ зафиксировал рекордный уровень краж с банковских счетов россиян за 4 года

В третьем квартале 2024 года мошенники похитили у граждан России и бизнеса 9,3 миллиарда рублей. С июля по сентябрь текущего года уровень зафиксированных потерь оказался выше, чем в среднем за предыдущие четыре квартала.
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