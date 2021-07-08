Обзор матча «Маккаби» – «Кайрат» 1:1

«Кайрат» на выезде вырвал ничью у «Маккаби» (1:1). Ответный матч состоится 14 июля в Алматы. Обыграй соперников в серии пенальти и приведи свою команду к победе на Евро Наши клубы жалуются на судейство в Европе.
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