Минутка "Выводя из зоны комфорта шизофреников"

Знаю, что начнётся вой, но тема не то, что созрела, а перезрела. И тема эта - лжекумиры. Ох, не зря говорится в Священном Писании об этом, ох, не зря .
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