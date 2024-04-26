В память о героях СВО и погибших в Доме профсоюзов в Одессе высадят деревья

МОСКВА, 26 апреля, ФедералПресс. 2 мая в парке Митино заложат аллею в память о погибших из-за поджога украинскими националистами Дома профсоюзов 2 мая 2014 года в городе Одессе и бойцов специальной военной операции.
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