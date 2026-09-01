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WSJ: Украина остановила половину мощностей по переработке нефти в РФ

WSJ: Украина остановила половину мощностей по переработке нефти в РФ

Почти половина российских нефтеперерабатывающих мощностей в настоящее время не работает. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании IIR Energy пишет американская газета The Wall Street Journal.

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