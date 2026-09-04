Карусель
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Карусель

62 подписчика

День рождения «Оранжевой коровы»

День рождения «Оранжевой коровы»

5 сентября мультсериалу исполняется 8 лет!  Встречай любимых героев в эту субботу в 10:25 и 17:40 на телеканале «Карусель»! А ещё пройди наш оранжевый тест на внимательность! .

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