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NYT: США хотят заставить ЕС платить для продолжения поставок оружия Киеву

NYT: США хотят заставить ЕС платить для продолжения поставок оружия Киеву

В США обсуждают возможность комплексного обмена оружием с третьими странами для продолжения поставок вооружения Киеву, пишет колумнист The New York Times Дэвид Сангер со ссылкой на официальных лиц из администрации Соединённых Штатов.

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Игорь Петров
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