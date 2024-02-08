NYT: США хотят заставить ЕС платить для продолжения поставок оружия Киеву

В США обсуждают возможность комплексного обмена оружием с третьими странами для продолжения поставок вооружения Киеву, пишет колумнист The New York Times Дэвид Сангер со ссылкой на официальных лиц из администрации Соединённых Штатов.
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