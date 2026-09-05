44-летняя Наталья Водянова стала мамой в шестой раз

В мае Наталья Водянова объявила о беременности так, как и подобает супермодели, — на обложке французского Vogue.
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