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Царьград

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Правительство Югры продлило выплаты участникам СВО до 2026 года

Правительство Югры продлило выплаты участникам СВО до 2026 года

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа продлило срок предоставления единовременной выплаты 4,1 млн рублей участникам Специальной военной операции до 31 октября 2026 года.

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