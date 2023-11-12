На фоне отмены культуры в Россию потянулись западные гастролеры

После начала СВО в Россию почти перестали ездить на гастроли западные артисты. Редкие гости в лице Эндрю Доналдса (голос «Энигмы»), который выступал в России в апреле этого года, и экс-вокалист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер, давший концерт в Москве в этом октябре, скорее, исключение из правил.