Байден грозит ограничить поставки оружия Израилю

Байден: США ограничат поставки оружия Израилю в случае вторжения в Рафах Если ЦАХАЛ «перейдет красную линию», США прекратят поставки вооружений, которые можно использовать для наступления на Рафах, это «просто неправильно», заявил Байден.
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