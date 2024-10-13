Врач Анпилогова: часто перхоть появляется из-за грибка Malassezia

Причин появления перхоти множество, но чаще всего ее вызывают грибы рода Malassezia, которые есть в норме у большинства людей, однако при нарушении защитной функции кожного барьера они размножаются, проникают глубже в кожу и оказывают патологическое воздействие на кожу головы.