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Военное обозрение

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Сообщается об освобождении ВС РФ села Константинополь к западу от Курахово

Сообщается об освобождении ВС РФ села Константинополь к западу от Курахово

Российская армия продолжает освобождение ДНР, наибольший темп наступления ВС РФ на Южно-Донецком направлении.

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