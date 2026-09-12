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Мировое обозрение

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Принц Абу-Даби пришёл на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях

Принц Абу-Даби пришёл на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях

Наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян появился на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в традиционных кожаных сандалиях.

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