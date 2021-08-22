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Новосибирский ученый назвал причины роста смертности от коронавируса

Новосибирский ученый назвал причины роста смертности от коронавируса

Одной из причин увеличения суточного числа смертей от COVID-19 в России во второй половины лета стала жара и ее последствия для организма, считает доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

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