В одной из школ ученикам запретили приходить на занятия полностью в черном. Почему

Ученики одной из общеобразовательных школ Техаса получили новые ограничения на повседневную одежду для первого дня занятий в понедельник, после того как был изменен дресс-код, запрещающий одеваться в черное с ног до головы.
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